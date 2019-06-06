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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщика вывели с финала НБА за толчок баскетболиста (видео)

Так вести себя нельзя.

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Источник: РИА "Новости"

В 4-й четверти матча с «Голден Стэйт» защитник «Торонто» Кайл Лаури приземлился на зрителей, спасая уходящий мяч.

После приземления на болельщика Лаури попытался встать, в этот момент его толкнул в спину другой болельщик. Через некоторое время этого зрителя вывели с арены.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы любим болельщиков. Но тех, кто так себя ведет, нельзя пускать на матчи. Я там никак не мог защитить себя. Но лига все правильно делает, надеюсь, этому болельщику навсегда запретят ходить на игры НБА», — сообщил Лаури.

По словам баскетболиста, этот болельщик еще кричал ему оскорбительные слова.

Лаури набрал в 3-м матче финала 23 очка и отдал 9 передач, его команда победила 123:109.

Илья Андреев

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