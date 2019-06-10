Болельщики «Торонто» записали для Ленарда песню «Останься» (видео)
Композиция для Короля Севера.
Композиция для Короля Севера.
В Торонто продолжается кампания, призывающая суперзвезду «Рэпторс» Кавая Ленарда остаться в команде.
Болельщики канадского клуба записали шуточную песню про баскетболиста под названием «Останься».
В композиции, в частности, есть такие слова:
Если «Лейкерс» не против
И если «Клипперс» не против,
То встреться с Бобби и Массаи.
Есть контракт, который ты можешь подписать.
Ты очень забавный парень.
Песню про Кавая сочинил музыкант Адам Йесин.
Этим летом Ленард станет неограниченно свободным агентом. Считается, что он подпишет новый контракт с клубом из Лос-Анджелеса: «Лейкерс» или «Клипперс».
При этом на решение Кавая может повлиять успешный сезон в «Торонто»: «Рэпторс» сейчас в одной победе от победы в
Илья Андреев