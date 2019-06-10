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10 июня, источник: Sportmail.ru

Болельщики «Торонто» записали для Ленарда песню «Останься» (видео)

Композиция для Короля Севера.

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Источник: РИА "Новости"

В Торонто продолжается кампания, призывающая суперзвезду «Рэпторс» Кавая Ленарда остаться в команде.

Болельщики канадского клуба записали шуточную песню про баскетболиста под названием «Останься».

В композиции, в частности, есть такие слова:

Если «Лейкерс» не против
И если «Клипперс» не против,
То встреться с Бобби и Массаи.
Есть контракт, который ты можешь подписать.
Ты очень забавный парень.

Во время загрузки произошла ошибка.

Песню про Кавая сочинил музыкант Адам Йесин.

Этим летом Ленард станет неограниченно свободным агентом. Считается, что он подпишет новый контракт с клубом из Лос-Анджелеса: «Лейкерс» или «Клипперс».

При этом на решение Кавая может повлиять успешный сезон в «Торонто»: «Рэпторс» сейчас в одной победе от победы в плей-офф НБА над «Голден Стэйт».

Илья Андреев

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