Болельщики «Торонто» записали для Ленарда песню «Останься» (видео)

В Торонто продолжается кампания, призывающая суперзвезду «Рэпторс» Кавая Ленарда остаться в команде.



Болельщики канадского клуба записали шуточную песню про баскетболиста под названием «Останься».



В композиции, в частности, есть такие слова:



Если «Лейкерс» не против

И если «Клипперс» не против,

То встреться с Бобби и Массаи.

Есть контракт, который ты можешь подписать.

Ты очень забавный парень.