«Торонто» снял «проклятие Дрейка»

Победив в 6-м матче финала, «Торонто» впервые стал чемпионом НБА. Впервые за долгое время, команда или спортсмен, за которые болел канадский рэпер Дрейк, выиграла титул.



Например, недавно сенсационное поражение боксера Энтони Джошуа связывали с его совместной фотографией с музыкантом. До этого от поддержки Дрейка «пострадали» «Торонто Мэйпл Лифс», Серена Уильямс, Конор Макгрегор, «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и другие.



Дрейк смотрел решающий матч в Торонто, в фан-зоне «Парк юрского периода».