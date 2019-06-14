«Торонто» снял «проклятие Дрейка»
Кого теперь будут винить болельщики?
Кого теперь будут винить болельщики?
Победив в 6-м матче финала, «Торонто» впервые стал чемпионом НБА. Впервые за долгое время, команда или спортсмен, за которые болел канадский рэпер Дрейк, выиграла титул.
Например, недавно сенсационное поражение боксера Энтони Джошуа связывали с его совместной фотографией с музыкантом. До этого от поддержки Дрейка «пострадали» «Торонто Мэйпл Лифс», Серена Уильямс, Конор Макгрегор, «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и другие.
Дрейк смотрел решающий матч в Торонто, в
После победы Дрейк, в частности, сказал: «Людям нравится создавать мемы, пусть они сделают мем из этого».
Интересно, что после матча Дрейк позвонил лидеру Стефу Карри, и они дружелюбно пообщались. Защитник «Голден Стэйт» поздравил рэпера с заслуженной победой.
По ходу этого сезона футбольная «Рома» запретила своим игрокам фотографироваться с Дрейком. Но теперь все в порядке, рэпера ждут в гости на «Стадио Олимпико».
Илья Андреев