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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэр Торонто подарил Ленарду ключ от города (видео)

Все для чемпионов.

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В Торонто прошел чемпионский парад в честь первой победы «Рэпторс» в финале НБА. Праздновать исторический успех на улицы канадского города вышло более двух миллионов человек.

Мэр Торонто Джон Тори вручил MVP финала Каваю Ленарду ключ от города.

«Ты в семье, ты один из нас. Этот город и эта страна любит тебя. Надеемся, что ты и остальные игроки продолжат выступать за «Торонто’и снова победят через год», — сказал Тори, пытаясь повлиять на решение Ленарда покинуть «Рэпторс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Репортаж о чемпионском параде «Рэпторс» можно посмотреть здесь.

Илья Андреев

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