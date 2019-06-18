Мэр Торонто подарил Ленарду ключ от города (видео)

В Торонто прошел чемпионский парад в честь первой победы «Рэпторс» в финале НБА. Праздновать исторический успех на улицы канадского города вышло более двух миллионов человек.

«Ты в семье, ты один из нас. Этот город и эта страна любит тебя. Надеемся, что ты и остальные игроки продолжат выступать за «Торонто’и снова победят через год», — сказал Тори, пытаясь повлиять на решение Ленарда покинуть «Рэпторс».