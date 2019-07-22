Жену Карри раскритиковали в интернете за плохой танец. Стеф заступился
Светская хроника из США.
Светская хроника из США.
Аиша Карри, жена суперзвезды НБА Стефа Карри, на этой неделе открыла четвертый ресторан. Во время открытия Аиша станцевала танец Milly Rock из компа на одноименную песню, и ее движения понравились не всем пользователям интернета.
«Аишу нужно отправить в тюрьму за такой танец», — написал один из пользователей твиттера.
В ответ на критику в соцсетях Стеф Карри записал видеообращение в инстаграме.
«Вижу, что сегодня мало новостей, да? С удовольствием посмотрю на ваши видео, присылайте мне, как вы танцуете на открытии своего ресторана», — сказал Карри.
Илья Андреев