Жену Карри раскритиковали в интернете за плохой танец. Стеф заступился

Аиша Карри, жена суперзвезды НБА Стефа Карри, на этой неделе открыла четвертый ресторан. Во время открытия Аиша станцевала танец Milly Rock из компа на одноименную песню, и ее движения понравились не всем пользователям интернета.



«Аишу нужно отправить в тюрьму за такой танец», — написал один из пользователей твиттера.