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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Жену Карри раскритиковали в интернете за плохой танец. Стеф заступился

Светская хроника из США.

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Источник: AP 2019

Аиша Карри, жена суперзвезды НБА Стефа Карри, на этой неделе открыла четвертый ресторан. Во время открытия Аиша станцевала танец Milly Rock из компа на одноименную песню, и ее движения понравились не всем пользователям интернета.

«Аишу нужно отправить в тюрьму за такой танец», — написал один из пользователей твиттера.

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В ответ на критику в соцсетях Стеф Карри записал видеообращение в инстаграме.

«Вижу, что сегодня мало новостей, да? С удовольствием посмотрю на ваши видео, присылайте мне, как вы танцуете на открытии своего ресторана», — сказал Карри.

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Илья Андреев

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