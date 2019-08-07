Двухметровый подросток обыграл Стефа Карри и забил сверху (видео)
Как тебе такое, Стеф?
Как тебе такое, Стеф?
Звезда «Голден Стэйт» Стеф Карри в эти дни занимается с талантливыми детьми в своей баскетбольной школе. Один из них применил любимый финт Карри против него самого.
Чет Холмгрен ростом 213 см пошел в дриблинг, обыграл защитника «Уорриорс» и забил сверху.
Холмгрен — в числе 25 детей, которые входят в список 25 талантов на драфте-2021. Финт, за счет которого он прошел Карри, часто любит использовать сам Стеф.
У Хоолмгрена есть уже 23 предложения от колледжей и университетов США.
Илья Андреев