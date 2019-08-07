Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.08
Марибор
Русенборг
13
Футбол. Еврокубки
7.08
Слован Бр
Дандолк
10
Футбол. Еврокубки
7.08
ЧФР
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
7.08
Базель
ЛАСК
12
Футбол. Еврокубки
7.08
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос П
01
Футбол. Еврокубки
7.08
Краснодар
Порту
01
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
7 августа, источник: Sportmail.ru

Двухметровый подросток обыграл Стефа Карри и забил сверху (видео)

Как тебе такое, Стеф?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Звезда «Голден Стэйт» Стеф Карри в эти дни занимается с талантливыми детьми в своей баскетбольной школе. Один из них применил любимый финт Карри против него самого.

Чет Холмгрен ростом 213 см пошел в дриблинг, обыграл защитника «Уорриорс» и забил сверху.

Во время загрузки произошла ошибка.

Холмгрен — в числе 25 детей, которые входят в список 25 талантов на драфте-2021. Финт, за счет которого он прошел Карри, часто любит использовать сам Стеф.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Хоолмгрена есть уже 23 предложения от колледжей и университетов США.

Илья Андреев

Зе Луиш вышел и похоронил «Краснодар»
Многоходовка. Последний день трансферов в АПЛ сломает вам мозг
«Побеждают не деньги». Кононов – о «Туне» и покупках «Спартака»
Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА
СМИ: «Реал» предложил «ПСЖ» 120 млн и Модрича за Неймара
Португалия сократила отставание от РФ в таблице коэффициентов
Гол Азара принес мадридскому «Реалу» победу над «Зальцбургом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь