Звездный игрок НБА притворился водителем такси (видео)

Форвард «Детройта» Блэйк Гриффин продолжает развивать свой комедийный талант. Баскетболист недавно выступил со своим шоу на фестивале в Канаде, а перед этим записал свою поездку по Монреалю в качестве водителя такси.



Некоторые пассажиры признавались Гриффину, что его лицо кажется им знакомым, но не сразу могли его вспомнить. Периодически Блэйк зачитывал свои шутки пассажирам и просил их оценить.