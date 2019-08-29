Звездный игрок НБА притворился водителем такси (видео)
Его узнали не все.
Его узнали не все.
Форвард «Детройта» Блэйк Гриффин продолжает развивать свой комедийный талант. Баскетболист недавно выступил со своим шоу на фестивале в Канаде, а перед этим записал свою поездку по Монреалю в качестве водителя такси.
Некоторые пассажиры признавались Гриффину, что его лицо кажется им знакомым, но не сразу могли его вспомнить. Периодически Блэйк зачитывал свои шутки пассажирам и просил их оценить.
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Гриффин в прошлом сезоне сыграл 75 матчей, его средние показатели — 24,5 очка, 7,5 подбора и 5,4 передачи за игру. В
Илья Андреев