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29 августа, источник: Sportmail.ru

Звездный игрок НБА притворился водителем такси (видео)

Его узнали не все.

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Источник: AP 2019

Форвард «Детройта» Блэйк Гриффин продолжает развивать свой комедийный талант. Баскетболист недавно выступил со своим шоу на фестивале в Канаде, а перед этим записал свою поездку по Монреалю в качестве водителя такси.

Некоторые пассажиры признавались Гриффину, что его лицо кажется им знакомым, но не сразу могли его вспомнить. Периодически Блэйк зачитывал свои шутки пассажирам и просил их оценить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Посмотреть на Гриффина в роли стенд-ап комика можно, например, здесь:

Во время загрузки произошла ошибка.

Гриффин в прошлом сезоне сыграл 75 матчей, его средние показатели — 24,5 очка, 7,5 подбора и 5,4 передачи за игру. В плей-офф форвард сыграл лишь два матча из-за травмы колена.

Илья Андреев

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