Канадский клуб сделал самые дорогие чемпионские перстни (фото)
Больше 650 алмазов!
Больше 650 алмазов!
Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» представил чемпионские перстни, которые подарил игрокам и сотрудникам организации перед первым домашним матчем сезона с «Нью-Орлеаном».
Канадская команда сделала самые дорогие чемпионские перстни в истории спорта: на каждом кольце более 650 алмазов и 16 рубинов (по числу побед в плей-офф). На каждом перстне есть особое обращение к его владельцу.
Интересно, что самый известный болельщик «Рэпторс» рэпер Дрейк тоже получил свою версию чемпионского перстня. Кроме того, канадский музыкант сделал для себя еще одно кольцо и показал обе версии в своих соцсетях.
С победой «Торонто» перестало действовать так называемое «проклятие Дрейка»: ранее все команды, за которые он болел, проигрывали в решающих матчах.
«Торонто» победил в первом матче сезона в овертайме — 130:122.
Илья Андреев