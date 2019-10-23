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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадский клуб сделал самые дорогие чемпионские перстни (фото)

Больше 650 алмазов!

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Источник: Reuters

Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» представил чемпионские перстни, которые подарил игрокам и сотрудникам организации перед первым домашним матчем сезона с «Нью-Орлеаном».

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Канадская команда сделала самые дорогие чемпионские перстни в истории спорта: на каждом кольце более 650 алмазов и 16 рубинов (по числу побед в плей-офф). На каждом перстне есть особое обращение к его владельцу.

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Интересно, что самый известный болельщик «Рэпторс» рэпер Дрейк тоже получил свою версию чемпионского перстня. Кроме того, канадский музыкант сделал для себя еще одно кольцо и показал обе версии в своих соцсетях.

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С победой «Торонто» перестало действовать так называемое «проклятие Дрейка»: ранее все команды, за которые он болел, проигрывали в решающих матчах.

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«Торонто» победил в первом матче сезона в овертайме — 130:122.

Илья Андреев

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