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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Кавай снялся в рекламе нового «Терминатора» (видео)

Смеется он точно как робот.

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Источник: AP 2019

В честь старта нового сезона НБА команда фильма «Терминатор: Темные судьбы» представила ролик, в котором снялись звезды «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж.

Новички «Лос-Анджелеса» встретились с главными актерами франшизы о Терминаторе: Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике Шварценеггер поприветствовал Кавая в Лос-Анджелесе и назвал его еще одним Терминатором, потому что Ленард не чувствует боль, не знает жалости и у него нет эмоций. А Сара Коннор заметила, что Кавай смеется как робот.

Кавай Ленард ударно дебютировал за «Клипперс»: он набрал 30 очков, а его команда победила «Лейкерс» Леброна Джеймса — 112:102.

Илья Андреев

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