Кавай снялся в рекламе нового «Терминатора» (видео)
Смеется он точно как робот.
Смеется он точно как робот.
В честь старта нового сезона НБА команда фильма «Терминатор: Темные судьбы» представила ролик, в котором снялись звезды «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж.
Новички «Лос-Анджелеса» встретились с главными актерами франшизы о Терминаторе: Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон.
В ролике Шварценеггер поприветствовал Кавая в
Кавай Ленард ударно дебютировал за «Клипперс»: он набрал 30 очков, а его команда победила «Лейкерс» Леброна Джеймса — 112:102.
Илья Андреев