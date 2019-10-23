Кавай снялся в рекламе нового «Терминатора» (видео)

В ролике Шварценеггер поприветствовал Кавая в Лос-Анджелесе и назвал его еще одним Терминатором, потому что Ленард не чувствует боль, не знает жалости и у него нет эмоций. А Сара Коннор заметила, что Кавай смеется как робот.



Кавай Ленард ударно дебютировал за «Клипперс»: он набрал 30 очков, а его команда победила «Лейкерс» Леброна Джеймса — 112:102.



Илья Андреев