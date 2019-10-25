Самый высокий баскетболист НБА получил нелепую травму
Возможно, у него сотрясение мозга.
Возможно, у него сотрясение мозга.
Центровой «Бостона» Тако Фолл проходит тесты НБА на выявление сотрясения мозга. Баскетболист ростом 226 см рассказал изданию MassLive, что получил травму, стукнувшись головой о дверной косяк в туалете. Это случилось в тренировочном комплексе «Селтикс» после тренировки.
Сначала Фолл не ощутил никаких повреждений, но на следующее утро почувствовал себя нехорошо. Центровой «Бостона» рассчитывает вскоре вернуться в строй.
«С таким ростом я всегда стараюсь пригибаться, входя
Первые 16 лет жизни Тако провел в Сенегале, а затем переехал в США и выступал за университетскую команду Центральной Флориды. Баскетболист не заинтересовал никого из клубов на драфте-2019, но пробился в состав «Селтикс», поиграв на просмотре в Летней лиге НБА.
Илья Андреев