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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый высокий баскетболист НБА получил нелепую травму

Возможно, у него сотрясение мозга.

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Источник: AP 2019

Центровой «Бостона» Тако Фолл проходит тесты НБА на выявление сотрясения мозга. Баскетболист ростом 226 см рассказал изданию MassLive, что получил травму, стукнувшись головой о дверной косяк в туалете. Это случилось в тренировочном комплексе «Селтикс» после тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала Фолл не ощутил никаких повреждений, но на следующее утро почувствовал себя нехорошо. Центровой «Бостона» рассчитывает вскоре вернуться в строй.

«С таким ростом я всегда стараюсь пригибаться, входя куда-нибудь. Это уже стало моей привычкой. И неважно, какой высоты дверь. Иначе понятно, что может произойти», — рассказывал Фолл журналистам летом этого года.

Первые 16 лет жизни Тако провел в Сенегале, а затем переехал в США и выступал за университетскую команду Центральной Флориды. Баскетболист не заинтересовал никого из клубов на драфте-2019, но пробился в состав «Селтикс», поиграв на просмотре в Летней лиге НБА.

Илья Андреев

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