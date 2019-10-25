Самый высокий баскетболист НБА получил нелепую травму

Сначала Фолл не ощутил никаких повреждений, но на следующее утро почувствовал себя нехорошо. Центровой «Бостона» рассчитывает вскоре вернуться в строй.



«С таким ростом я всегда стараюсь пригибаться, входя куда-нибудь. Это уже стало моей привычкой. И неважно, какой высоты дверь. Иначе понятно, что может произойти», — рассказывал Фолл журналистам летом этого года.



Первые 16 лет жизни Тако провел в Сенегале, а затем переехал в США и выступал за университетскую команду Центральной Флориды. Баскетболист не заинтересовал никого из клубов на драфте-2019, но пробился в состав «Селтикс», поиграв на просмотре в Летней лиге НБА.



Илья Андреев