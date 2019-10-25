Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
Урал
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Куньлунь
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Динамо Р
12
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Алавес
Хоккей. НХЛ
26.10
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
03
Хоккей. НХЛ
26.10
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
26.10
Нью-Джерси Дэвилз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
26.10
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.10
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.10
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
13
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист подарил болельщикам мяч, а его за это оштрафовали на 25 тысяч долларов (видео)

Расплата за добрый поступок.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

НБА оштрафовала игрока «Клипперс» Патрика Беверли на 25 тысяч долларов — баскетболист бросил игровой мяч на трибуну с болельщиками после победы над «Лейкерс» в первом матче сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так Беверли поблагодарил болельщиков за поддержку в дерби Лос-Анджелеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже баскетболисту написала жена болельщика, поймавшего мяч.

«О Боже, Патрик, я ужасно себя чувствую. Я не знала, что вас за это оштрафуют. Жаль, что я не могу позвонить в НБА и объяснить им, что вы сделали это на радостях и осчастливили на всю жизнь болельщика «Клипперс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

Овечкин снова переписал историю и побил крутой рекорд НХЛ
Павел Буре высказался о составе сборной России на Кубке Карьяла
В ворота «Зенита» был забит лучший гол недели в Лиге чемпионов
Ольга Смородская: Никакого уважения к Кононову у меня нет
Сборная России едет на Кубок Дэвиса сильнейшим составом
СМИ: хоккеист «Рейнджерс» проведет остаток сезона в «Тракторе»
«Рубин» принимает «Урал» в стартовом матче тура ЧР (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь