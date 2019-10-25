Баскетболист подарил болельщикам мяч, а его за это оштрафовали на 25 тысяч долларов (видео)
Расплата за добрый поступок.
Расплата за добрый поступок.
НБА оштрафовала игрока «Клипперс» Патрика Беверли на 25 тысяч долларов — баскетболист бросил игровой мяч на трибуну с болельщиками после победы над «Лейкерс» в первом матче сезона.
Так Беверли поблагодарил болельщиков за поддержку в дерби
Позже баскетболисту написала жена болельщика, поймавшего мяч.
«О Боже, Патрик, я ужасно себя чувствую. Я не знала, что вас за это оштрафуют. Жаль, что я не могу позвонить в НБА и объяснить им, что вы сделали это на радостях и осчастливили на всю жизнь болельщика «Клипперс».
Илья Андреев