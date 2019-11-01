Болельщик «Торонто» превратил тыкву в чемпионский перстень (видео)

Чемпионские кольца «Торонто Рэпторс» стали большой для обсуждения в Северной Америке в октябре. Канадский клуб сделал самые дорогие перстни, они украшены 650 алмазами и другими драгоценными камнями. Болельщик «Рэпторс» Роберт Гринфилд решил сделать на Хэллоуин копию чемпионского перстня Кайла Лаури… из тыквы. И вот что у него получилось.

Кажется, у конкурса на лучшую поделку из тыквы в этом году уже есть победитель.



Чемпион НБА начал сезон с 4 побед в 5 матчах и идет на втором месте в Восточной конференции.



Илья Андреев