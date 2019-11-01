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31 октября, источник: Sportmail.ru

Болельщик «Торонто» превратил тыкву в чемпионский перстень (видео)

Мастерская работа.

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Источник: Reuters

Чемпионские кольца «Торонто Рэпторс» стали большой для обсуждения в Северной Америке в октябре. Канадский клуб сделал самые дорогие перстни, они украшены 650 алмазами и другими драгоценными камнями.

Болельщик «Рэпторс» Роберт Гринфилд решил сделать на Хэллоуин копию чемпионского перстня Кайла Лаури… из тыквы. И вот что у него получилось.

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А так выглядит оригинал.

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Кажется, у конкурса на лучшую поделку из тыквы в этом году уже есть победитель.

Чемпион НБА начал сезон с 4 побед в 5 матчах и идет на втором месте в Восточной конференции.

Илья Андреев

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