Снуп Догг поработал баскетбольным комментатором (видео)

Источник: РИА "Новости"

Известный рэпер Снуп Догг стал комментатором в домашнем матче «Лейкерс» с «Сан-Антонио».

По ходу игры Снуп активно болел за «Лейкерс» и подбадривал Леброна Джеймса.



«Давай Леброн, тут тебе открыли проход к кольцу, как дорожку в парке», — прокомментировал музыкант.

Догг также рассказал, что ему нравится Джавейл Макги, и что он приветствует возвращение Дуайта Ховарда, которого недолюбливают болельщики «Лейкерс».