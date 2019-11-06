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5 ноября, источник: Sportmail.ru

Снуп Догг поработал баскетбольным комментатором (видео)

С ним не соскучишься.

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Источник: РИА "Новости"

Известный рэпер Снуп Догг стал комментатором в домашнем матче «Лейкерс» с «Сан-Антонио».
По ходу игры Снуп активно болел за «Лейкерс» и подбадривал Леброна Джеймса.

«Давай Леброн, тут тебе открыли проход к кольцу, как дорожку в парке», — прокомментировал музыкант.

Во время загрузки произошла ошибка.

Догг также рассказал, что ему нравится Джавейл Макги, и что он приветствует возвращение Дуайта Ховарда, которого недолюбливают болельщики «Лейкерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Снуп Догг так же с юмором прокомментировал матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Питтсбургом».

Илья Андреев

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