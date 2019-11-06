Снуп Догг поработал баскетбольным комментатором (видео)
С ним не соскучишься.
С ним не соскучишься.
Известный рэпер Снуп Догг стал комментатором в домашнем матче «Лейкерс» с «Сан-Антонио».
По ходу игры Снуп активно болел за «Лейкерс» и подбадривал Леброна Джеймса.
«Давай Леброн, тут тебе открыли проход к кольцу, как дорожку в парке», — прокомментировал музыкант.
Догг также рассказал, что ему нравится Джавейл Макги, и что он приветствует возвращение Дуайта Ховарда, которого недолюбливают болельщики «Лейкерс».
В прошлом сезоне Снуп Догг так же с юмором прокомментировал матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Питтсбургом».
Илья Андреев