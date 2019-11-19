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18 ноября, источник: Sportmail.ru

В матче НБА устроили гонку младенцев (видео)

Победителя определил фотофиниш.

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Источник: РИА "Новости"

Во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» — «Бостон» болельщики, пришедшие на матч с маленькими детьми, могли поучаствовать в гонке младенцев.

На площадке нужно было проползти определенное расстояние от матери к отцу, в итоге с этим заданием справились двое детей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такие шоу часто устраивают в Америке на баскетбольных и хоккейных матчах.

«Сакраменто» победил «Бостон» 100:99, выиграв 5-й матч из 12 на старте сезона. Для «Бостона» это лишь второе поражение в этом чемпионате.

Илья Андреев

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