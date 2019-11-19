В матче НБА устроили гонку младенцев (видео)
Победителя определил фотофиниш.
Победителя определил фотофиниш.
Во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» — «Бостон» болельщики, пришедшие на матч с маленькими детьми, могли поучаствовать в гонке младенцев.
На площадке нужно было проползти определенное расстояние от матери к отцу, в итоге с этим заданием справились двое детей.
Такие шоу часто устраивают в Америке на баскетбольных и хоккейных матчах.
«Сакраменто» победил «Бостон» 100:99, выиграв 5-й матч из 12 на старте сезона. Для «Бостона» это лишь второе поражение в этом чемпионате.
Илья Андреев