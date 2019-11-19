В матче НБА устроили гонку младенцев (видео)

Во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» — «Бостон» болельщики, пришедшие на матч с маленькими детьми, могли поучаствовать в гонке младенцев.



На площадке нужно было проползти определенное расстояние от матери к отцу, в итоге с этим заданием справились двое детей.