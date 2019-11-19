«Никс» устроили необычный конкурс для маленьких болельщиков (видео)
Во время паузы в матче «Нью-Йорк» — «Кливленд» сотрудники «Никс» пригласили на корт детей для участия в новом конкурсе.
Во время паузы в матче «Нью-Йорк» — «Кливленд» сотрудники «Никс» пригласили на корт детей для участия в новом конкурсе.
Мальчику Джону и девочке Сиси нужно было на скорость одеться в костюм рабочего, провести мяч и попасть в кольцо.
Девочка опередила соперника и с первой попытки сделала точный бросок.
«Нью-Йорк» выиграл в этом матче 123:105, но остался среди худших команд лиги. В 14 встречах в этом сезоне у «Никс» лишь 4 победы.
Илья Андреев