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18:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Никс» устроили необычный конкурс для маленьких болельщиков (видео)

Во время паузы в матче «Нью-Йорк» — «Кливленд» сотрудники «Никс» пригласили на корт детей для участия в новом конкурсе.

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Источник: AP 2019

Мальчику Джону и девочке Сиси нужно было на скорость одеться в костюм рабочего, провести мяч и попасть в кольцо.

Девочка опередила соперника и с первой попытки сделала точный бросок.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Йорк» выиграл в этом матче 123:105, но остался среди худших команд лиги. В 14 встречах в этом сезоне у «Никс» лишь 4 победы.

Илья Андреев

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