Баркли разбил яйцо о голову Шакила (видео)

Эксперты канала TNT Шакил О'Нил, Чарльз Баркли и Кенни Смит придумали новое развлечение. В эфире программы Inside The Game они подбрасывали яйца в воздух и ждали, на кого они упадут.



Меньше всех ждать готов был Чарльз Баркли, поэтому он просто бросил яйцом в Шакила О'Нила — когда тот совсем этого не ожидал. Точное попадание насмешило всех, и, кажется, даже Шакил не слишком рассердился на коллегу.