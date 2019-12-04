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15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Баркли разбил яйцо о голову Шакила (видео)

Легенды НБА снова шутят.

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Источник: AP 2019

Эксперты канала TNT Шакил О'Нил, Чарльз Баркли и Кенни Смит придумали новое развлечение. В эфире программы Inside The Game они подбрасывали яйца в воздух и ждали, на кого они упадут.

Меньше всех ждать готов был Чарльз Баркли, поэтому он просто бросил яйцом в Шакила О'Нила — когда тот совсем этого не ожидал. Точное попадание насмешило всех, и, кажется, даже Шакил не слишком рассердился на коллегу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тот же самый бросок Баркли в замедленном повторе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экс-звезды НБА раньше уже шутили друг над другом похожим образом. Так, в апреле этого года Шакил облил Баркли из водяного пистолета, сославшись на Поливальный понедельник (польский обычай).

Илья Андреев

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