Судьи не увидели мяч в кольце после данка Хардена (видео)

Арбитры не стали смотреть повтор, лишив таким образом «Хьюстон» двух очков. Инцидент случился при счете 102:89 в пользу «Рокетс», в дальнейшем команда Хардена не удержала преимущество и позволила сопернику перевести игру в овертайм. «Сан-Антонио» затем добился права сыграть второй овертайм, в котором сенсационно победил одного из главных фаворитов сезона — 135:133.



Харден в этом матче набрал 50 очков, но этого не хватило для победы.



По словам представителя судейского корпуса Джеймса Каперса, у «Хьюстона» было 30 секунд, чтобы попросить арбитров посмотреть повтор, но они потратили это время на споры с судьями.



Тем не менее, сам «Хьюстон» рассчитывает, что НБА, признавшая ошибку арбитров, либо присудит ему победу, либо назначит переигровку последних 7 минут матча.



Илья Андреев