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18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Судьи не увидели мяч в кольце после данка Хардена (видео)

Скандал в НБА.

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Источник: AP 2019

Матч «Сан-Антонио» — «Хьюстон» стал самым обсуждаемым в США. Все дело в решении судей, которые в 4-й четверти не увидели, что мяч попал в кольца после мощного данка Джеймса Хардена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арбитры не стали смотреть повтор, лишив таким образом «Хьюстон» двух очков. Инцидент случился при счете 102:89 в пользу «Рокетс», в дальнейшем команда Хардена не удержала преимущество и позволила сопернику перевести игру в овертайм. «Сан-Антонио» затем добился права сыграть второй овертайм, в котором сенсационно победил одного из главных фаворитов сезона — 135:133.

Харден в этом матче набрал 50 очков, но этого не хватило для победы.

По словам представителя судейского корпуса Джеймса Каперса, у «Хьюстона» было 30 секунд, чтобы попросить арбитров посмотреть повтор, но они потратили это время на споры с судьями.

Тем не менее, сам «Хьюстон» рассчитывает, что НБА, признавшая ошибку арбитров, либо присудит ему победу, либо назначит переигровку последних 7 минут матча.

Илья Андреев

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