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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик выпил пиво, несмотря на упавшего рядом баскетболиста (видео)

В НБА весело.

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Источник: РИА "Новости"

В матче «Детройт» — «Милуоки» произошел забавный эпизод. В борьбе за мяч игрок хозяев Лэнгстон Галлоуэй вылетел на трибуну к болельщикам. Баскетболист приземлился в первых рядах, но несмотря на это сидевший рядом болельщик спокойно продолжил пить пиво.

Эта история попала в трансляцию и вскоре стала популярной в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи в твиттере уверены, что болельщик поступил правильно, учитывая, что пиво на арене стоит дороже, чем обычно.

«Милуоки» разгромил «Детройт» 127:103, одержав 13-ю победу подряд. «Бакс» лидируют в Восточной конференции, опережая «Бостон» и «Торонто».

Илья Андреев

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