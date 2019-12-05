Болельщик выпил пиво, несмотря на упавшего рядом баскетболиста (видео)

В матче «Детройт» — «Милуоки» произошел забавный эпизод. В борьбе за мяч игрок хозяев Лэнгстон Галлоуэй вылетел на трибуну к болельщикам. Баскетболист приземлился в первых рядах, но несмотря на это сидевший рядом болельщик спокойно продолжил пить пиво.



Эта история попала в трансляцию и вскоре стала популярной в интернете.