Болельщик выпил пиво, несмотря на упавшего рядом баскетболиста (видео)
В НБА весело.
В НБА весело.
В матче «Детройт» — «Милуоки» произошел забавный эпизод. В борьбе за мяч игрок хозяев Лэнгстон Галлоуэй вылетел на трибуну к болельщикам. Баскетболист приземлился в первых рядах, но несмотря на это сидевший рядом болельщик спокойно продолжил пить пиво.
Эта история попала в трансляцию и вскоре стала популярной в интернете.
Пользователи в твиттере уверены, что болельщик поступил правильно, учитывая, что пиво на арене стоит дороже, чем обычно.
«Милуоки» разгромил «Детройт» 127:103, одержав 13-ю победу подряд. «Бакс» лидируют в Восточной конференции, опережая «Бостон» и «Торонто».
Илья Андреев