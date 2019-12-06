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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА поел попкорн на скамейке запасных (видео)

Оказывается, баскетболисты его любят.

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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Майами» Дион Уэйтерс попал на камеру во время матча с «Торонто». Во время трансляции было видно, как игрок ест попкорн из стаканчика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эпизод вызвал удивление у многих болельщиков, но оказалось, что Уэйтерс, только вернувшийся в команду после дисквалификации, ничего не нарушил. Игрок не принимал участие в матче, всю встречу он просидел на скамейке запасных.

Сам же попкорн популярен в НБА. Звездный игрок «Голден Стэйт» рассказывал, что обожает попкорн, упортребляя его до матча, в перерыве и после. В раздевалках многих команд НБА попкорн — обязательная часть еды на столе наряду с другими снэками и фруктами.

Илья Андреев

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