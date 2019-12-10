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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Дрейк похвалился точным трехочковым (видео)

Он обожает баскетбол.

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Источник: AFP 2019

Канадский рэпер Дрейк удивил своих подписчиков в инстаграме новым роликом. Музыкант выложил видео с точным трехочковым броском, дополнив его спецэффектами.

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Дрейк известен как болельщик канадского клуба «Торонто Рэпторс». Рэпер часто ходит на домашние матчи команды и с удовольствием троллит игроков соперника.

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Этим летом «Торонто» впервые стал чемпионом НБА, и у Дрейка появилось сразу два чемпионских перстня: один от клуба, другой сделали по его заказу.

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Илья Андреев

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