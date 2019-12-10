Дрейк похвалился точным трехочковым (видео)

Канадский рэпер Дрейк удивил своих подписчиков в инстаграме новым роликом. Музыкант выложил видео с точным трехочковым броском, дополнив его спецэффектами.

Дрейк известен как болельщик канадского клуба «Торонто Рэпторс». Рэпер часто ходит на домашние матчи команды и с удовольствием троллит игроков соперника.

Этим летом «Торонто» впервые стал чемпионом НБА, и у Дрейка появилось сразу два чемпионских перстня: один от клуба, другой сделали по его заказу.