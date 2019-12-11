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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

В студенческом баскетболе игрок набрал 100 очков за матч (фото)

Фантастика.

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Источник: РИА "Новости"

Джей Джей Калвер, защитник студенческой команды Уэйлэнд Баптист, продемонстрировал удивительную результативность в матче университетской лиги. Игрок набрал 100 очков, забросив 12 трехочковых из 33 и попав 20 штрафных из 27.

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Уэйлэнд Баптист победил с разгромным счетом 124:60. Калвер уже к перерыву набрал 51 очко, побив предыдущий рекорд, установленный в сезоне-1955/56 (50 очков).
Интересно, что 100 очков — это не рекорд лиги NAIA, где играет Уэйлэнд Баптист. Непревзойденным остается результат Кларенса Фрэнсиса — в 1954-м он набрал 113 очков.

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Семья Калверов известна в баскетбольном мире. Младший брат Джей Джея — Джарретт Калвер был задрафтован в прошлом году «Миннесотой» под высоким 6-м номером.

Илья Андреев

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