В студенческом баскетболе игрок набрал 100 очков за матч (фото)

Джей Джей Калвер, защитник студенческой команды Уэйлэнд Баптист, продемонстрировал удивительную результативность в матче университетской лиги. Игрок набрал 100 очков, забросив 12 трехочковых из 33 и попав 20 штрафных из 27.

Уэйлэнд Баптист победил с разгромным счетом 124:60. Калвер уже к перерыву набрал 51 очко, побив предыдущий рекорд, установленный в сезоне-1955/56 (50 очков).

Интересно, что 100 очков — это не рекорд лиги NAIA, где играет Уэйлэнд Баптист. Непревзойденным остается результат Кларенса Фрэнсиса — в 1954-м он набрал 113 очков.