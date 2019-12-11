Самый ценный игрок НБА станцевал на площадке (видео)

Яннис блистал и в самом матче. Греческий баскетболист набрал 32 очка и помог своей команде выиграть со счетом 110:101. Для «Бакс» эта победа стала уже 15-й подряд, они уверенно лидируют в Восточной конференции.



Адетокумбо был назван самым ценным игроком НБА в голосовании журналистов в прошлом сезоне. В этом году грек снова претендует на звание MVP.



Илья Андреев