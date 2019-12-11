Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико
Локомотив
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге
Реал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Црвена Звезда
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Ювентус
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
03
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
14
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
12.12
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо Эвеланш
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый ценный игрок НБА станцевал на площадке (видео)

Яннис развлекается.

Наверх
Источник: AFP 2019

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо поднял настроение болельщикам перед матчем с «Орландо». Форвард «Бакс» станцевал на предматчевой разминке, изобразив движения робота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Яннис блистал и в самом матче. Греческий баскетболист набрал 32 очка и помог своей команде выиграть со счетом 110:101. Для «Бакс» эта победа стала уже 15-й подряд, они уверенно лидируют в Восточной конференции.

Адетокумбо был назван самым ценным игроком НБА в голосовании журналистов в прошлом сезоне. В этом году грек снова претендует на звание MVP.

Илья Андреев

Под подозрением WADA 41 штангист, два биатлониста и один борец
Олимпийский чемпион назвал унижением выступление без флага РФ
В комитет по этике РФС подали заявление на Евгения Гинера
«Наполи» объявил о назначении нового главного тренера
Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом
«Байер» принимает «Ювентус» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь