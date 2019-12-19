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18:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА забросил мяч в свое кольцо (видео)

Так получилось.

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Источник: AP 2019

Защитник «Денвера» Джамал Мюррей невольно помог сопернику в матче с «Орландо». Игрок «Наггетс» случайно забросил мяч в свое кольцо.

«Хотел просто выбить мяч, но выбил его слишком сильно», — объяснил после игры Мюррей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Мюррея и «Денвера» все закончилось хорошо: 33 очка защитника помогли «Наггетс» победить со счетом 113:104. В третьей четверти хозяева выдали отрезок, в котором перебросали соперника 24:0.

Для «Денвера» эта победа стала 18-й в сезоне, команда занимает первое место в своем дивизионе.

Илья Андреев

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