Игрок НБА забросил мяч в свое кольцо (видео)

Защитник «Денвера» Джамал Мюррей невольно помог сопернику в матче с «Орландо». Игрок «Наггетс» случайно забросил мяч в свое кольцо. «Хотел просто выбить мяч, но выбил его слишком сильно», — объяснил после игры Мюррей.

Для Мюррея и «Денвера» все закончилось хорошо: 33 очка защитника помогли «Наггетс» победить со счетом 113:104. В третьей четверти хозяева выдали отрезок, в котором перебросали соперника 24:0.



Для «Денвера» эта победа стала 18-й в сезоне, команда занимает первое место в своем дивизионе.



Илья Андреев