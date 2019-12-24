Самый высокий баскетболист НБА стал дирижером (видео)

Центровой «Селтикс» Тако Фолл стал почетным гостем знаменитого оркестра Boston Pops. Во время композиции Sleigh Ride, которая часто звучит в США на Рождество, самый высокий баскетболист НБА стал дирижером для 85 музыкантов.

Зрителям концерта понравилась работа Фолла.

«Согласился в этом поучаствовать после того, как мне сказали, что Шакил О'Нилл уже был дирижером», — сообщил Тако.



Баскетболист является популярным игроком в Бостоне. Во время недавнего матча против «Хорнетс» болельщики предлагали даже номинировать Тако на звание MVP.



Илья Андреев