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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый высокий баскетболист НБА стал дирижером (видео)

Рождественские чудеса.

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Источник: AFP 2019

Центровой «Селтикс» Тако Фолл стал почетным гостем знаменитого оркестра Boston Pops. Во время композиции Sleigh Ride, которая часто звучит в США на Рождество, самый высокий баскетболист НБА стал дирижером для 85 музыкантов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зрителям концерта понравилась работа Фолла.
«Согласился в этом поучаствовать после того, как мне сказали, что Шакил О'Нилл уже был дирижером», — сообщил Тако.

Баскетболист является популярным игроком в Бостоне. Во время недавнего матча против «Хорнетс» болельщики предлагали даже номинировать Тако на звание MVP.

Илья Андреев

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