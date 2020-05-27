Баскетболист НБА оставил на чай в ресторане тысячу долларов (фото)

Центровой «Кливленда» Андре Драммонд оставил щедрые чаевые в ресторане Che в Дельрэй Бич (штат Флорида). Официантка Касандра Диас рассказала, что не поверила своим глазам, когда увидела сумму в чеке. Драммонд провел в ресторане менее двух часов, его счет составил 164 доллара, при этом на чай он оставил тысячу долларов.

«Я обслуживала столик с Андре Драммондом, абсолютно не зная, кто он такой. В нашем ресторане мы всегда рады новым посетителям. Когда я получила чек, то не могла поверить написанному. Дае заплакала от счастья», — сообщила официантка ресторана.



Менеджер Che уточнил у Драммонда, не ошибся ли он в чеке, но баскетболист подтвердил, что все в порядке.



В этом сезоне 26-летний игрок заработал 27 млн долларов до вычета налогов.