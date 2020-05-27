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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист НБА оставил на чай в ресторане тысячу долларов (фото)

Официантка в шоке.

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Источник: AP 2020

Центровой «Кливленда» Андре Драммонд оставил щедрые чаевые в ресторане Che в Дельрэй Бич (штат Флорида). Официантка Касандра Диас рассказала, что не поверила своим глазам, когда увидела сумму в чеке. Драммонд провел в ресторане менее двух часов, его счет составил 164 доллара, при этом на чай он оставил тысячу долларов.

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«Я обслуживала столик с Андре Драммондом, абсолютно не зная, кто он такой. В нашем ресторане мы всегда рады новым посетителям. Когда я получила чек, то не могла поверить написанному. Дае заплакала от счастья», — сообщила официантка ресторана.

Менеджер Che уточнил у Драммонда, не ошибся ли он в чеке, но баскетболист подтвердил, что все в порядке.

В этом сезоне 26-летний игрок заработал 27 млн долларов до вычета налогов.

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Илья Андреев

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