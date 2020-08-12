Звездный игрок НБА ударил соперника головой (видео)

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо грубо нарушил правила в матче с «Вашингтоном». Во второй четверти баскетболист ударил Мо Вагнера головой в лицо и был удален за это до конца матча. Яннис не сдержался после того, как соперники несколько раз сфолили на нем.

Теперь Янниса ждет одноматчевая дисквалификация. «Милуоки» уже обеспечил себе первое место на Востоке, так что потеря Адетокумбо не скажется на турнирном положении «Бакс».



Для Янниса это четвертое удаление до конца матча в карьере.



«Ужасный поступок. Если бы можно было все вернуть, то я бы не стал так делать. Но все мы люди, все мы совершаем ошибки», — сказал Яннис после игры.



«Милуоки» выиграл у «Вашингтона» 126:113.



Илья Андреев