Игрок НБА Пол Джордж «ударил» правдой по Луке Дончичу

Джордж восхитился игрой Дончича в нападении, а про игру в защите сказал: «Некоторые люди просто не умеют играть в защите, и это нормально», — приводит слова Пола Джорджа сайт clutchpoints.com .

Лука Дончич — игрок команды НБА «Даллас Маверикс». В этом сезоне его клуб не смог пробиться в плей-офф, хотя по ходу сезона фанаты возлагали на него свои надежды. Всех воодушевил обмен Кайри Ирвинга, но их дуэт с Лукой не оправдал ожиданий.