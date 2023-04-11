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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА Пол Джордж «ударил» правдой по Луке Дончичу

Пол Джордж высказался о игре Луки Дончича.

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Источник: Reuters

Игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж в одном из эпизодов своего подкаста раскритиковал игру Луки Дончича.

Джордж восхитился игрой Дончича в нападении, а про игру в защите сказал: «Некоторые люди просто не умеют играть в защите, и это нормально», — приводит слова Пола Джорджа сайт clutchpoints.com.

Лука Дончич — игрок команды НБА «Даллас Маверикс». В этом сезоне его клуб не смог пробиться в плей-офф, хотя по ходу сезона фанаты возлагали на него свои надежды. Всех воодушевил обмен Кайри Ирвинга, но их дуэт с Лукой не оправдал ожиданий.

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 Игрок НБА Пол Джордж «ударил» правдой по Луке Дончичу
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