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12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Кроссовки Майкла Джордана продали за 2,2 миллиона долларов

Аукцион Sotheby's продал кроссовки Майкла Джордана.

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Источник: AP 2022

Когда в 1998 году Майкл Джордан вышел со свой командой «Чикаго Буллз» на вторую игру за титул чемпиона НБА, на его ногах были культовые кроссовки черно-красной расцветки Air Jordan 13.

Теперь эти кроссовки стали самыми дорогими, которые когда-либо были проданы на аукционе. Их стоимость составила 2,2 миллиона долларов, пишут на сайте СNN.

В прошлом году майка Майкла Джордана с первой игры финальной серии 1998 года была продана за 10,1 миллиона долларов.

Майкл объявил о завершении карьеры за несколько недель до начала финальной серии с командой «Юта Джазз», в результате чего она стала самой просматриваемой в истории НБА.

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