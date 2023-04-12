Кроссовки Майкла Джордана продали за 2,2 миллиона долларов
Аукцион Sotheby's продал кроссовки Майкла Джордана.
Аукцион Sotheby's продал кроссовки Майкла Джордана.
Когда в 1998 году Майкл Джордан вышел со свой командой «Чикаго Буллз» на вторую игру за титул чемпиона НБА, на его ногах были культовые кроссовки черно-красной расцветки Air Jordan 13.
Теперь эти кроссовки стали самыми дорогими, которые когда-либо были проданы на аукционе. Их стоимость составила 2,2 миллиона долларов, пишут на сайте СNN.
В прошлом году майка Майкла Джордана с первой игры финальной серии 1998 года была продана за 10,1 миллиона долларов.
Майкл объявил о завершении карьеры за несколько недель до начала финальной серии с командой «Юта Джазз», в результате чего она стала самой просматриваемой в истории НБА.