Кроссовки Майкла Джордана продали за 2,2 миллиона долларов

Когда в 1998 году Майкл Джордан вышел со свой командой «Чикаго Буллз» на вторую игру за титул чемпиона НБА, на его ногах были культовые кроссовки черно-красной расцветки Air Jordan 13.

Теперь эти кроссовки стали самыми дорогими, которые когда-либо были проданы на аукционе. Их стоимость составила 2,2 миллиона долларов, пишут на сайте СNN.

В прошлом году майка Майкла Джордана с первой игры финальной серии 1998 года была продана за 10,1 миллиона долларов.