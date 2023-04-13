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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Snoop Dogg назвал MVP этого сезона в НБА

Рэпер назвал баскетболиста, по его мнению достойного награды MVP.

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Источник: AP 2022

Американский рэпер Snoop Dogg назвал защитника команды «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджеса-Александера самым ценным игроком нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне нравится этот парень из “Оклахомы”. Как его зовут? Шей Гилджес-Александер. Мне он нравится. Это тёмная лошадка. Не знаменит, но играет великолепно. Играет как Snoop Dogg, напоминает чем-то меня», — сказал рэпер в эфире NBA on ESPN.

Сам Snoop Dogg преданный болельщик команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

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