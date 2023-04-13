Snoop Dogg назвал MVP этого сезона в НБА

«Мне нравится этот парень из “Оклахомы”. Как его зовут? Шей Гилджес-Александер. Мне он нравится. Это тёмная лошадка. Не знаменит, но играет великолепно. Играет как Snoop Dogg, напоминает чем-то меня», — сказал рэпер в эфире NBA on ESPN.