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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

На матче «Чикаго Буллз» дочь игрока мешала соперникам забивать

Дочь Дерозана мешала пробивать штрафные команде «Торонто Рэпторс».

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Источник: Reuters

Дочь Демара Дерозана, игрока «Чикаго Буллз», пропустила школу и стала настоящей знаменитостью на матче против «Торонто Рэпторс».

Своими криками Диар Дерозан мешала пробивать штрафные игрокам «Рэпторс», сбивая их настрой. И похоже это сработало, потому что команда реализовала всего 50% штрафных бросков — 18 из 36. «Буллз» выиграли матч и прошли дальше.

Диар не поедет в Майами на решающую игру команды против «Майами Хит», потому что вернется в школу.

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