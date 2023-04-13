На матче «Чикаго Буллз» дочь игрока мешала соперникам забивать
Дочь Дерозана мешала пробивать штрафные команде «Торонто Рэпторс».
Дочь Дерозана мешала пробивать штрафные команде «Торонто Рэпторс».
Дочь Демара Дерозана, игрока «Чикаго Буллз», пропустила школу и стала настоящей знаменитостью на матче против «Торонто Рэпторс».
Своими криками Диар Дерозан мешала пробивать штрафные игрокам «Рэпторс», сбивая их настрой. И похоже это сработало, потому что команда реализовала всего 50% штрафных бросков — 18 из 36. «Буллз» выиграли матч и прошли дальше.
Диар не поедет в Майами на решающую игру команды против «Майами Хит», потому что вернется в школу.