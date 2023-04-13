На матче «Чикаго Буллз» дочь игрока мешала соперникам забивать

Дочь Демара Дерозана, игрока «Чикаго Буллз», пропустила школу и стала настоящей знаменитостью на матче против «Торонто Рэпторс».

Своими криками Диар Дерозан мешала пробивать штрафные игрокам «Рэпторс», сбивая их настрой. И похоже это сработало, потому что команда реализовала всего 50% штрафных бросков — 18 из 36. «Буллз» выиграли матч и прошли дальше.