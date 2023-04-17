В команде «Мемфис Гриззлис» рассказали про травму Джа Моранта

На послематчевой конференции тренер сказал, что после падения Морант испытывает некоторую боль. Рентген ничего не выявил. Врачи еще осмотрят спортсмена перед второй игрой с «Лос-Анджелес Лейкерс». Морант получил травму после столкновения с Энтони Дэвисом, упал на паркет и повредил запястье.