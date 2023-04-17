В команде «Мемфис Гриззлис» рассказали про травму Джа Моранта
Подробности про травму игрока.
Подробности про травму игрока.
Главный тренер команды НБА «Мемфис Гриззлис» Тейлор Дженкинс рассказал о травме разыгрывающего Джа Моранта.
На послематчевой конференции тренер сказал, что после падения Морант испытывает некоторую боль. Рентген ничего не выявил. Врачи еще осмотрят спортсмена перед второй игрой с «Лос-Анджелес Лейкерс». Морант получил травму после столкновения с Энтони Дэвисом, упал на паркет и повредил запястье.
«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в первой игре серии плей-офф со счетом 128−112.