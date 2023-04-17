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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

В команде «Мемфис Гриззлис» рассказали про травму Джа Моранта

Подробности про травму игрока.

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Источник: Reuters

Главный тренер команды НБА «Мемфис Гриззлис» Тейлор Дженкинс рассказал о травме разыгрывающего Джа Моранта.

На послематчевой конференции тренер сказал, что после падения Морант испытывает некоторую боль. Рентген ничего не выявил. Врачи еще осмотрят спортсмена перед второй игрой с «Лос-Анджелес Лейкерс». Морант получил травму после столкновения с Энтони Дэвисом, упал на паркет и повредил запястье.

«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в первой игре серии плей-офф со счетом 128−112.

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