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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Дрэймонд Грин наступил на лежащего игрока

Грин наступил на Сабониса.

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Источник: AP 2022

Форвард команды «Голден Стэйт Уорриорз» в одном из игровых эпизодов наступил на лежащего игрока команды «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса.

Литовский центровой Домантас Сабонис стал самым результативным игроком своей команды. «Кингз» победили «Уорриорз» во второй игре серии плей-офф со счетом 114:106.

Домантас сын Арвидаса Сабониса, его отец становился Олимпийским чемпионом, чемпионом мира и чемпионом Европы в составе сборной СССР по баскетболу. Играл в НБА за команду «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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