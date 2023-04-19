Сабонису назвали диагноз после инцидента с Дрэймондом Грином

Игрок команды НБА «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис получил ушиб грудины после того, как баскетболист команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин наступил на него во время матча, сообщает инсайдер Марк Стейн. Дрэймонд пытался оправдать себя тем, что Сабонис схватил его за ногу, но его все равно отстранили на одну игру. Участие Домантаса в третьей игре серии под вопросом.