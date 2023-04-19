Игрок НБА Лаури Маркканен приехал в Финляндию, чтобы пройти военную службу

Форвард команды «Юта Джаз» Лаури Маркканен после завершения сезона НБА проходит военную службу в Финляндии, пишет CNN.



Команда не попала в плей-офф и Маркканен решил, что самое время пройти службу сейчас. Игрок выложил фото своей новой стрижки в социальных сетях и заверил фанатов, что его «кудри вернутся».