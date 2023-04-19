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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НБА Лаури Маркканен приехал в Финляндию, чтобы пройти военную службу

Лаури Маркканен пройдет службу в армии.

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Источник: AP 2022

Форвард команды «Юта Джаз» Лаури Маркканен после завершения сезона НБА проходит военную службу в Финляндии, пишет CNN.

Команда не попала в плей-офф и Маркканен решил, что самое время пройти службу сейчас. Игрок выложил фото своей новой стрижки в социальных сетях и заверил фанатов, что его «кудри вернутся».

Баскетболист провел сезон, в среднем за игру он набирал 25,6 очка, 8,6 подбора и 1,9 передачи.

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