Игрок НБА Лаури Маркканен приехал в Финляндию, чтобы пройти военную службу
Лаури Маркканен пройдет службу в армии.
Лаури Маркканен пройдет службу в армии.
Форвард команды «Юта Джаз» Лаури Маркканен после завершения сезона НБА проходит военную службу в Финляндии, пишет CNN.
Команда не попала в плей-офф и Маркканен решил, что самое время пройти службу сейчас. Игрок выложил фото своей новой стрижки в социальных сетях и заверил фанатов, что его «кудри вернутся».
Баскетболист провел сезон, в среднем за игру он набирал 25,6 очка, 8,6 подбора и 1,9 передачи.