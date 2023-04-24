Сестра Кавая Леонарда приговорена к пожизненному заключению
Кимша Уильямс, сестра игрока команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, приговорена к пожизненному заключению за убийство, пишут в Mirror.
Кимша Уильямс, сестра игрока команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, приговорена к пожизненному заключению за убийство, пишут в Mirror.
Старшая сестра звезды НБА и ее сообщница в 2019 году, в казино ограбили и убили пожилую женщину. Она скончалась в больнице от полученных травм. Ранее Уильямс уже привлекалась к ответственности за ограбление.