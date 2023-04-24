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18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Сестра Кавая Леонарда приговорена к пожизненному заключению

Кимша Уильямс, сестра игрока команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, приговорена к пожизненному заключению за убийство, пишут в Mirror.

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Источник: Reuters

Старшая сестра звезды НБА и ее сообщница в 2019 году, в казино ограбили и убили пожилую женщину. Она скончалась в больнице от полученных травм. Ранее Уильямс уже привлекалась к ответственности за ограбление.

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