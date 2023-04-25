Служаший в армии баскетболист получил от НБА награду самому прогрессирующему игроку сезона

25-летний финн во время минувшего межсезонья был обменян из «Кливленд Кавальерс» и провел пока свой лучший сезон в карьере. Он провел 66 матчей, набирая в среднем за игру 25,6 очка, 8,6 подбора и 1,9 передачи, став лучшим в своей команде по первым двум показателям. Также Маркканен впервые в карьере попал в состав участников Матча всех звезд.