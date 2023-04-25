Служаший в армии баскетболист получил от НБА награду самому прогрессирующему игроку сезона
Форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен по итогам сезона получил награду самого прогрессирующего игрока. Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен по итогам сезона получил награду самого прогрессирующего игрока. Об этом сообщает официальный сайт НБА.
25-летний финн во время минувшего межсезонья был обменян из «Кливленд Кавальерс» и провел пока свой лучший сезон в карьере. Он провел 66 матчей, набирая в среднем за игру 25,6 очка, 8,6 подбора и 1,9 передачи, став лучшим в своей команде по первым двум показателям. Также Маркканен впервые в карьере попал в состав участников Матча всех звезд.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Марканнен прибыл в ряды вооруженных сил Финляндии для прохождения срочной службы. По финским законам все мужчины до 30 лет обязаны пройти службу в армии, минимальный срок которой составляет 165 дней.