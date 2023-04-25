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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Служаший в армии баскетболист получил от НБА награду самому прогрессирующему игроку сезона

Форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен по итогам сезона получил награду самого прогрессирующего игрока. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

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Источник: AP 2022

25-летний финн во время минувшего межсезонья был обменян из «Кливленд Кавальерс» и провел пока свой лучший сезон в карьере. Он провел 66 матчей, набирая в среднем за игру 25,6 очка, 8,6 подбора и 1,9 передачи, став лучшим в своей команде по первым двум показателям. Также Маркканен впервые в карьере попал в состав участников Матча всех звезд.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Марканнен прибыл в ряды вооруженных сил Финляндии для прохождения срочной службы. По финским законам все мужчины до 30 лет обязаны пройти службу в армии, минимальный срок которой составляет 165 дней.

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