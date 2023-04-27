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14:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Звезде НБА грозит тюремный срок за нападение на сотрудниц арены после матча

Атакующему ащитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу предъявлены обвинения в нападении на двух сотрудниц арены после пятого матча первого раунда плей‑офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Денвер Наггетс» (109:112). Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел 25 апреля в Денвере сразу после окончания пятого матча серии, который ознаменовал для «Миннесоты» вылет из плей-офф и окончание сезона. Сообщается, что 21-летний баскетболист убегая в подтрибунное помещение, размахнулся стулом и нанес повреждения двум сотрудницам арены. Повреждения, к счастью, оказались не серьезными.

Несмотря на это, молодая звезда «Тимбервулвз» 9 июня предстанет перед местным судом. Ему инкриминируется нападение третьей степени, под которым подразумевается «сознательное или неосторожное нанесение телесных повреждений». Игроку может грозить тюремное заключение и штраф в размере до 1000 долларов.

Энтони Эдвардс является первым номером драфта НБА 2020 года. В минувшем регулярном сезоне он провел 79 игр, в которых набирал 24,6 очка, 5,8 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру.

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