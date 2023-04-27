Звезде НБА грозит тюремный срок за нападение на сотрудниц арены после матча

Инцидент произошел 25 апреля в Денвере сразу после окончания пятого матча серии, который ознаменовал для «Миннесоты» вылет из плей-офф и окончание сезона. Сообщается, что 21-летний баскетболист убегая в подтрибунное помещение, размахнулся стулом и нанес повреждения двум сотрудницам арены. Повреждения, к счастью, оказались не серьезными.

Несмотря на это, молодая звезда «Тимбервулвз» 9 июня предстанет перед местным судом. Ему инкриминируется нападение третьей степени, под которым подразумевается «сознательное или неосторожное нанесение телесных повреждений». Игроку может грозить тюремное заключение и штраф в размере до 1000 долларов.