Леброн Джеймс впервые в карьере не получил ни одного голоса в голосовании за MVP сезона

Всего журналисты в специальных бюллетенях для голосования указали имена 13 баскетболистов, достойных по их мнению награды лучшему игроку сезона. Леброна Джеймса в итоговом списке не оказалось — он не получил от голосовавших ни одного голоса.

Награду впервые в карьере завоевал камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. В голосовании журналистов он получил 73 первых места, обойдя сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича (15 первых мест) и греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо (12 первых мест).

Джеймс является лидером по числу наград самому ценному игроку НБА. Он получал ее четыре раза — в 2009, 2010, 2012 и 2013 году. В истории НБА лишь три игрока получали эту награду чаще — Карим Абдул-Джаббар (шесть раз), Билл Расселл и Майкл Джордан (оба — по пять раз).

Леброн Джеймс проводит свой 20-й сезон в НБА. В этом сезоне 38-летний баскетболист набирал 28,9 очков, 8,3 подбора и 6,8 передач в среднем за игру. Его команда «Лос-Анджелес Лейкерс» завершила сезон с 43 победами и 39 поражениями и вышла в плей-офф, где в первом раунде обыграла «Мемфис Гриззлис» (4−2).