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15:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Леброн Джеймс впервые в карьере не получил ни одного голоса в голосовании за MVP сезона

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс впервые за 20 лет в НБА не получил ни одного голоса в голосовании за самого ценного игрока сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AP 2022

Всего журналисты в специальных бюллетенях для голосования указали имена 13 баскетболистов, достойных по их мнению награды лучшему игроку сезона. Леброна Джеймса в итоговом списке не оказалось — он не получил от голосовавших ни одного голоса.

Награду впервые в карьере завоевал камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. В голосовании журналистов он получил 73 первых места, обойдя сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича (15 первых мест) и греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо (12 первых мест).

Джеймс является лидером по числу наград самому ценному игроку НБА. Он получал ее четыре раза — в 2009, 2010, 2012 и 2013 году. В истории НБА лишь три игрока получали эту награду чаще — Карим Абдул-Джаббар (шесть раз), Билл Расселл и Майкл Джордан (оба — по пять раз).

Леброн Джеймс проводит свой 20-й сезон в НБА. В этом сезоне 38-летний баскетболист набирал 28,9 очков, 8,3 подбора и 6,8 передач в среднем за игру. Его команда «Лос-Анджелес Лейкерс» завершила сезон с 43 победами и 39 поражениями и вышла в плей-офф, где в первом раунде обыграла «Мемфис Гриззлис» (4−2).

По ходу регулярного сезона Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА, побив рекорд по очкам Карим Абдул-Джаббара, державшийся с 1989 года. После завершения регулярки в активе Леброна стало 38652 очка.

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