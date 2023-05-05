Баскетболист команды «Даллас Маверикс» Лука Дончич оплатит похороны жертв стрельбы в школе в Белграде

«Мое сердце разбито из-за трагедии, унесшей жизни невинных детей. Мои мысли обращены к матерям погибших и ко всему народу. Через свой фонд я изучаю как немедленные, так и долгосрочные способы поддержки учащихся, преподавателей и семей, пострадавших в результате стрельбы в школе имени Владислава Рыбникара», — написал спортсмен в одной из своих соцсетей.