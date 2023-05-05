Баскетболист команды «Даллас Маверикс» Лука Дончич оплатит похороны жертв стрельбы в школе в Белграде
Дончич оплатит похороны и окажет психологическую поддержку выжившим.
Дончич оплатит похороны и окажет психологическую поддержку выжившим.
Баскетболист команды НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич оплатит похороны жертв стрельбы в школе в городе Белград, сообщает ESPN.
«Мое сердце разбито из-за трагедии, унесшей жизни невинных детей. Мои мысли обращены к матерям погибших и ко всему народу. Через свой фонд я изучаю как немедленные, так и долгосрочные способы поддержки учащихся, преподавателей и семей, пострадавших в результате стрельбы в школе имени Владислава Рыбникара», — написал спортсмен в одной из своих соцсетей.
3 мая в школе, в центре сербской столицы произошла стрельба, были убиты восемь детей и охранник, еще шестеро детей и учитель получили ранения. Полиция задержала 14-летнего стрелка Косты Кецмановича. Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территории страны с 5 по 7 мая.