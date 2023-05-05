Двукратному чемпиону НБА Ламару Одому предявили иск из-за долга

Бывшему игроку НБА, двукратному чемпиону лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламару Одому предъявили иск из-за долга по кредитной карте на сумму более 100 тысяч долларов, сообщает The Blast.

Долг Одома перед Citibank составляет 108 тысяч долларов. Банк утверждает, что выдал 43-летнему спортсмену кредитную карту, которую он использовал для совершения покупок. Банк периодически высылал Ламару выписки по кредитному счету, но он не вносил необходимые платежи.