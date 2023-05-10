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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Баскетболист Никола Йокич пошутил про штраф за толчок владельца команды «Финикс»

Йокич отшутился по поводу штрафа в 25 тысяч долларов.

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Источник: AP 2022

Центровой баскетбольной команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич в шутливой форме высказался о стычке с владельцем команды «Финикс Санз» Мэтью Ишбией.

«У меня сохранялась надежда, что он сам заплатит мой штраф, но нет», — сказал Йокич на пресс-конференции по окончании матча.

В четвертом матче серии Никола пытался забрать мяч у Мэтью и толкнул его. Баскетболист получил техническое замечание, а позже лига оштрафовала его на 25 тысяч долларов.

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