Баскетболист Никола Йокич пошутил про штраф за толчок владельца команды «Финикс»
Йокич отшутился по поводу штрафа в 25 тысяч долларов.
Йокич отшутился по поводу штрафа в 25 тысяч долларов.
Центровой баскетбольной команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич в шутливой форме высказался о стычке с владельцем команды «Финикс Санз» Мэтью Ишбией.
«У меня сохранялась надежда, что он сам заплатит мой штраф, но нет», — сказал Йокич на пресс-конференции по окончании матча.
В четвертом матче серии Никола пытался забрать мяч у Мэтью и толкнул его. Баскетболист получил техническое замечание, а позже лига оштрафовала его на 25 тысяч долларов.