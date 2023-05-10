Баскетболист Никола Йокич пошутил про штраф за толчок владельца команды «Финикс»

Центровой баскетбольной команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич в шутливой форме высказался о стычке с владельцем команды «Финикс Санз» Мэтью Ишбией.

«У меня сохранялась надежда, что он сам заплатит мой штраф, но нет», — сказал Йокич на пресс-конференции по окончании матча.