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18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Восходящая звезда НБА потеряла 39 млн долларов из-за непопадания в символическую сборную

Разыгрывющий защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морэнт из-за непопадания в символическую пятерку лишился 39 млн долларов.

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Источник: Reuters

Перед началом сезона 23-летний баскетболист подписал первый максимальный контракт в НБА, по которому он должен был гарантированно заработать 194 млн долларов в ближайшие пять сезонов. Если бы по итогам сезона, Морэнт попал бы в одну из трех символических пятерок НБА, эта сумма увеличилась бы до 233 млн долларов.

По итогам сезона восходящая звезда НБА не попал ни в одну из символических пятерок и таким образом недосчитается 39 млн долларов. В прошлом сезоне Морэнт попал во вторую символическую пятерку и получил награду самому прогрессирующему игроку.

В этом сезоне Морэнт провел в регулярном чемпионате 61 матч, набирая в среднем 26,2 очка, 5,9 подборов и 8,1 передачу в среднем за игру. По ходу сезона Морэнт был отстранен от игр после того, как во время прямой трансляции в соцсетях показал боевой пистолет в ночном клубе.

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