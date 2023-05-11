Восходящая звезда НБА потеряла 39 млн долларов из-за непопадания в символическую сборную
Разыгрывющий защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морэнт из-за непопадания в символическую пятерку лишился 39 млн долларов.
Разыгрывющий защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морэнт из-за непопадания в символическую пятерку лишился 39 млн долларов.
Перед началом сезона 23-летний баскетболист подписал первый максимальный контракт в НБА, по которому он должен был гарантированно заработать 194 млн долларов в ближайшие пять сезонов. Если бы по итогам сезона, Морэнт попал бы в одну из трех символических пятерок НБА, эта сумма увеличилась бы до 233 млн долларов.
По итогам сезона восходящая звезда НБА не попал ни в одну из символических пятерок и таким образом недосчитается 39 млн долларов. В прошлом сезоне Морэнт попал во вторую символическую пятерку и получил награду самому прогрессирующему игроку.
В этом сезоне Морэнт провел в регулярном чемпионате 61 матч, набирая в среднем 26,2 очка, 5,9 подборов и 8,1 передачу в среднем за игру. По ходу сезона Морэнт был отстранен от игр после того, как во время прямой трансляции в соцсетях показал боевой пистолет в ночном клубе.