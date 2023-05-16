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20:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда НБА уволила тренера после поражения во втором раунде плей-офф

«Филадельфия» отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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Источник: AP 2022

«Сиксерс» заняли третье место в регулярном чемпионате. В составе клуба играет MVP нынешнего сезона Джоэл Эмбиид и MVP сезона 2017−2018 Джеймс Харден.

Клуб считался одним из главных фаворитов Восточной конференции, особенно после того как в первом раунде «Милуоки» вылетел из плей-офф. Однако во втором раунде в упорном противостоянии «Филадельфия» уступила «Бостон Селтикс» в семи матчах.

Док Риверс провел в НБА 14 сезонов в качестве игрока. На посту главного тренера Риверс дебютировал в 1999 году. Помимо «Сиксерс» Риверс тренировал такие клубы как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс».

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