Команда НБА уволила тренера после поражения во втором раунде плей-офф
«Филадельфия» отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Филадельфия» отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Сиксерс» заняли третье место в регулярном чемпионате. В составе клуба играет MVP нынешнего сезона Джоэл Эмбиид и MVP сезона 2017−2018 Джеймс Харден.
Клуб считался одним из главных фаворитов Восточной конференции, особенно после того как в первом раунде «Милуоки» вылетел из плей-офф. Однако во втором раунде в упорном противостоянии «Филадельфия» уступила «Бостон Селтикс» в семи матчах.
Док Риверс провел в НБА 14 сезонов в качестве игрока. На посту главного тренера Риверс дебютировал в 1999 году. Помимо «Сиксерс» Риверс тренировал такие клубы как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон Селтикс».