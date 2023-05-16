Команда НБА уволила тренера после поражения во втором раунде плей-офф

«Сиксерс» заняли третье место в регулярном чемпионате. В составе клуба играет MVP нынешнего сезона Джоэл Эмбиид и MVP сезона 2017−2018 Джеймс Харден.

Клуб считался одним из главных фаворитов Восточной конференции, особенно после того как в первом раунде «Милуоки» вылетел из плей-офф. Однако во втором раунде в упорном противостоянии «Филадельфия» уступила «Бостон Селтикс» в семи матчах.