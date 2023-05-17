Баскетболист Леброн Джеймс о «Денвере»: Они ударили нам по зубам

Баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о первой игре финала Западной конференции с «Денвер Наггетс».

"У нас ушла половина игры на то, чтобы войти в ритм. Это стало определяющим фактором. Они ударили нам по зубам в самом начале.

Я знаю, что матч выигрывается за 48 минут, но они задали ритм в первые 24 минуты, и следующие 24 минуты мы играли в догонялки", — приводит слова Леброна ESPN.

Встреча завершилась со счетом 132:126 в пользу «Денвера». Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 40 очков, сделал десять подборов и два блокшота. Также результативную игру провел звездный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач.