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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Леброн Джеймс: Я завершу карьеру, когда не смогу отдавать игре всего себя

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что продолжит карьеру.

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Источник: Reuters

Джеймс рассказал о своем решении на церемонии награждения победителей американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), его слова приводит New York Post.

В мае «Лейкерс» со счетом 0−4 уступили команде «Денвер Наггетс» в полуфинале плей-офф НБА. После четвертого матча противостояния Джеймс заявил, что задумается о завершении карьеры.

«Меня не волнует, сколько очков я еще наберу, что я могу или не могу делать на паркете. Я завершу карьеру, когда не смогу отдавать игре всего себя. Большое счастье для вас, что этот день не сегодня», — сказал баскетболист.

38-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом НБА. Джеймс по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. В феврале Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству набранных очков, обойдя Карима Абдул-Джаббара.

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Леброн Джеймс: Я завершу карьеру, когда не смогу отдавать игре всего себя
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