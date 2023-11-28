Леброн Джеймс побил очередной рекорд в НБА
Форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал единоличным рекордсменом по количеству проведенных минут в матчах НБА.
Форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал единоличным рекордсменом по количеству проведенных минут в матчах НБА.
В ночь на вторник Джеймс вышел на площадку в матче против «Филадельфии Севенти Сиксерс» и набрал 18 очков. Но это не помогло его команде одержать победу, «Филадельфия» выиграла со счетом 138:94.
Согласно приведенной по ходу встречи статистике, которая учитывает игры регулярного чемпионата и плей-офф, Джеймс обошел шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара, который набрал 66 297 минут в матчах лиги.
В прошлом сезоне Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в истории НБА, превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара набравшего 38 387 очков, который держался с 1989 года. А в этом сезоне он стал первым игроком в НБА, достигшим отметки в 39000 очков.