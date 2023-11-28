Леброн Джеймс побил очередной рекорд в НБА

В ночь на вторник Джеймс вышел на площадку в матче против «Филадельфии Севенти Сиксерс» и набрал 18 очков. Но это не помогло его команде одержать победу, «Филадельфия» выиграла со счетом 138:94.

Согласно приведенной по ходу встречи статистике, которая учитывает игры регулярного чемпионата и плей-офф, Джеймс обошел шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара, который набрал 66 297 минут в матчах лиги.