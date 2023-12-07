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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Леброн осудил закон об оружии в США после стрельбы в Лас-Вегасе

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о стрельбе в Лас-Вегасе, в результате которой погибли три человека.

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Источник: Reuters

6 декабря в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе произошла стрельба. Погибли три человека, еще один ранен.

«Мой брат написал мне сообщение и сказал, чтобы я был осторожен, потому что он слышал о стрельбе в Лас-Вегасе. Прежде всего я выражаю соболезнования семьям, потерявшим близких. Их семьям и друзьям. Это возвращает нас к тому, что я уже говорил ранее об оружии в Америке. Я думаю, что это длинный разговор, но мы продолжаем иметь дело с подобными историями, и это просто продолжает происходить.

Можно получить оружие, можно делать это снова, снова и снова, но ничего не меняется — это просто смешно. Не укладывается в голове, что мы продолжаем терять невинные жизни в кампусах, школах, торговых центрах и кинотеатрах. Это смешно, и тот факт, что мы ничего не изменили в плане контроля за владением огнестрельным оружием, — это глупо», — приводит слова Леброна ESPN.

Леброн Джеймс ранее неоднократно призывал к реформам в отношении владения огнестрельным оружием в США.

В октябре 2022 года Леброн заявил, что хотел бы создать команду НБА в Лас-Вегасе. 38-летний баскетболист «Лейкерс» — самый результативный игрок в истории НБА. Недавно Леброн побил еще один рекорд — по количеству проведенных минут в матчах НБА.

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