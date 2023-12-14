Игроки «Милуоки» и «Индианы» подрались из-за мяча после матча НБА
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 64 очка и обновил личный и клубный рекорды результативности.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 64 очка и обновил личный и клубный рекорды результативности.
Баскетболисты «Милуоки Бакс» обыграли в домашнем матче «Индиану Пэйсерс» со счетом 140:126.
Конфликт между командами начался после матча из-за того, что Адетокунбо планировал забрать с собой мяч, чтобы отдать его Дэмиану Лилларду, который вышел на пятое место в истории НБА по количеству трехочковых в карьере. Однако мяч взяли игроки команды соперника, планировавшие вручить его Оскару Чибве, который набрал свое первое официальное очко в игре в НБА.
Адетокунбо после встречи на повышенных тонах общался с Тайризом Хэлибертоном и другими игроками «Индианы». После разговора несколько игроков «Бакс» , продолжили поиск мяча в подтрибунном помещении, где и завязалась драка. Сообщается, что в результате потасовки пострадал генеральный менеджер «Пэйсерс» Чад Бьюкенен, который получил сильный удар локтем в ребро от одного из игроков «Бакс».
«Милуоки» в нынешнем сезоне идет на втором месте в Восточной конференции, «Индиана» — на пятом месте.