Игроки «Милуоки» и «Индианы» подрались из-за мяча после матча НБА

Баскетболисты «Милуоки Бакс» обыграли в домашнем матче «Индиану Пэйсерс» со счетом 140:126.

Конфликт между командами начался после матча из-за того, что Адетокунбо планировал забрать с собой мяч, чтобы отдать его Дэмиану Лилларду, который вышел на пятое место в истории НБА по количеству трехочковых в карьере. Однако мяч взяли игроки команды соперника, планировавшие вручить его Оскару Чибве, который набрал свое первое официальное очко в игре в НБА.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240012" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Адетокунбо после встречи на повышенных тонах общался с Тайризом Хэлибертоном и другими игроками «Индианы». После разговора несколько игроков «Бакс» , продолжили поиск мяча в подтрибунном помещении, где и завязалась драка. Сообщается, что в результате потасовки пострадал генеральный менеджер «Пэйсерс» Чад Бьюкенен, который получил сильный удар локтем в ребро от одного из игроков «Бакс».