Чемпиона НБА отстранили от матчей за удар в голову соперника

В четверг «Финикс Санз» обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:116. В третьей четверти во время борьбы за позицию Грин, сзади которого стоял центровой «Финикса» Юсуф Нуркич, резко развернулся и с размаха ударил его по голове. Пересмотрев инцидент арбитр удалил Грина до конца встречи.
«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, что ему нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить. Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», — сказал Нуркич на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Грин уже был дисквалифицирован на пять матчей регулярного чемпионата НБА за драку в игре против «Миннесоты Тимбервулвз».
Дрэймонд Грин выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года.