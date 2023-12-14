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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпиона НБА отстранили от матчей за удар в голову соперника

Четырехкратного чемпиона НБА в составе команды «Голден Стэйт Уорриорз» баскетболиста Дрэймонда Грина отстранили от матчей в лиге на неопределенный срок, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски.

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Источник: AP 2023

В четверг «Финикс Санз» обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:116. В третьей четверти во время борьбы за позицию Грин, сзади которого стоял центровой «Финикса» Юсуф Нуркич, резко развернулся и с размаха ударил его по голове. Пересмотрев инцидент арбитр удалил Грина до конца встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, что ему нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить. Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», — сказал Нуркич на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Грин уже был дисквалифицирован на пять матчей регулярного чемпионата НБА за драку в игре против «Миннесоты Тимбервулвз».

Дрэймонд Грин выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года.

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