Чемпиона НБА отстранили от матчей за удар в голову соперника

В четверг «Финикс Санз» обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:116. В третьей четверти во время борьбы за позицию Грин, сзади которого стоял центровой «Финикса» Юсуф Нуркич, резко развернулся и с размаха ударил его по голове. Пересмотрев инцидент арбитр удалил Грина до конца встречи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=14abec10eaa945e4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240013" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, что ему нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить. Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», — сказал Нуркич на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Грин уже был дисквалифицирован на пять матчей регулярного чемпионата НБА за драку в игре против «Миннесоты Тимбервулвз».