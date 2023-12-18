Стеф Карри прервал серию из 268 игр подряд с трехочковыми

Разыгрывающий защитник команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри завершил игру без точного трехочкового впервые с 8 ноября 2018 года. У Карри ни одного дальнего попадания из восьми за 31 минуту матча против команды «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Таким образом, оборвалась серия баскетболиста из 268 игр подряд, в которых он забивал хотя бы один трехочковый бросок. Это была самая продолжительная серия в истории НБА. Вторая по продолжительности подобная серия также принадлежит Карри и составляет 157 матчей.

Несмотря на неудачную игру лидера «Уорриорз», команда одержала победу над «Портлендом» со счетом 118:114.

35-летний Карри выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года, с командой он четыре раза стал чемпионом НБА. Его дважды признали самым ценным игроком финала и один раз самым ценным игроком чемпионата НБА.